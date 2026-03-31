L'attrice Maria Esposito condivide sul suo profilo Instagram un dolce video in bianco e nero per raccontare tutto l'amore che prova per la fidanzata Silvia Uras.

"Ti amo con l'anima, il cuore e tutto il corpo", si legge nella didascalia di una storia su Instagram mentre vediamo la coppia baciarsi e passare dei romantici momenti insieme.

Maria Esposito e Silvia Uras sono ufficialmente una coppia dal 2024, ma hanno sempre tenuto la loro storia lontana dai riflettori.

Nel gennaio del 2026, l'attrice aveva raccontato sui social le bellezze e le difficoltà affrontate nel corso della loro relazione: "Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta. Sembra una contraddizione, lo so, ma è l'unico modo sincero che ho per dirlo. È stato difficile superare le paure che avevo dentro; è stato difficile trovare quel coraggio che mi mancava, è stato difficile riaprire il mio cuore. Riprovare emozioni era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo. Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo così, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno"

"Non fate come me, amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata", aveva concluso l'attrice lanciando un grande messaggio d'amore.



Ospite a Verissimo nel 2024, Maria Esposito aveva parlato della sua idea di amore: "In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa, concentrata su me stessa, sul lavoro, però sono innamorata dell'amore".