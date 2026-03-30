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Forbidden Fruit

SERIE TV30 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 30 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 30 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 30 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 30 marzo

Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz sostiene un colloquio con una tata, ma decide di non assumerla per la cifra esorbitante che le viene richiesta; propone invece ad Aysel di svolgere lo stesso lavoro per la metà dei soldi.

Nel frattempo, Halit porta sua moglie a cena nello stesso ristorante in cui si trova anche Ender.

All’uscita, Ender incontra Nadir che, dopo aver rilevato parte delle quote della società, diventa socio paritario di Halit e le affida la gestione degli affari.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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