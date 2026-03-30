La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 30 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz sostiene un colloquio con una tata, ma decide di non assumerla per la cifra esorbitante che le viene richiesta; propone invece ad Aysel di svolgere lo stesso lavoro per la metà dei soldi.
Nel frattempo, Halit porta sua moglie a cena nello stesso ristorante in cui si trova anche Ender.
All’uscita, Ender incontra Nadir che, dopo aver rilevato parte delle quote della società, diventa socio paritario di Halit e le affida la gestione degli affari.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.