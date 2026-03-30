La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 aprile

Arantxa Aranguren (Emilia) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 6 a domenica 12 aprile de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 6 al 12 aprile

Simona cerca un ravvicinamento con Tono che, su consiglio di Manuel, accetta di lasciarsi il passato alle spalle e fare pace con la madre.

Teresa racconta a Romulo e Petra dello stato alterato in cui ha trovato Eugenia e del fatto che ha minacciato con un tagliacarte il capitano.

Secondo Maria, c'è Petra dietro l'ammonizione del vescovato ricevuta da Samuel, perché è convinta che abbia detto del matrimonio che Samuel ha celebrato in maniera non canonica.

Nel frattempo, il sergente Burdina rivela a Manuel che Tono lo ha ingannato e si propone di arrestarlo, ma Manuel lo ferma.

Lope dice a Curro che lo smeraldo del braccialetto è falso e vorrebbe tornare in gioielleria, ma Curro glielo impedisce.

Petra si sfoga con Samuel perché la servitù continua a essere diffidente con lei e il prete chiede a Maria di provare a darle una possibilità e lei accetta.

Catalina e Adriano non vorrebbero Lisandro come padrino, ma alla fine, per motivi di convenienza, cedono.

Infine, Leocadia dice a Angela che a breve dovrà lasciare la Promessa per tornare all'università.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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