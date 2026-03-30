La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 aprile

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 6 a domenica 12 aprile de La Promessa?
Simona cerca un ravvicinamento con Tono che, su consiglio di Manuel, accetta di lasciarsi il passato alle spalle e fare pace con la madre.
Teresa racconta a Romulo e Petra dello stato alterato in cui ha trovato Eugenia e del fatto che ha minacciato con un tagliacarte il capitano.
Secondo Maria, c'è Petra dietro l'ammonizione del vescovato ricevuta da Samuel, perché è convinta che abbia detto del matrimonio che Samuel ha celebrato in maniera non canonica.
Nel frattempo, il sergente Burdina rivela a Manuel che Tono lo ha ingannato e si propone di arrestarlo, ma Manuel lo ferma.
Lope dice a Curro che lo smeraldo del braccialetto è falso e vorrebbe tornare in gioielleria, ma Curro glielo impedisce.
Petra si sfoga con Samuel perché la servitù continua a essere diffidente con lei e il prete chiede a Maria di provare a darle una possibilità e lei accetta.
Catalina e Adriano non vorrebbero Lisandro come padrino, ma alla fine, per motivi di convenienza, cedono.
Infine, Leocadia dice a Angela che a breve dovrà lasciare la Promessa per tornare all'università.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.