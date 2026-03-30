Ecco cosa accadrà dal 6 al 10 aprile nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 6 al 10 aprile

Il fidanzamento di Eylül e Adar salta dopo un litigio. Haziran e Poyraz si scontrano sul da farsi, l'hotel apre i battenti, mentre Biricik è confusa con Alper. Riusciranno a salvare la festa?

Alla vigilia dell'inaugurazione dell'hotel, la festa di Eylül e Azer diventa banco di prova: Hakan minaccia di rivelare un segreto di Haziran, Zeynep vende la casa e Idil tenta di bloccare l'apertura.

Idil minaccia Nehir perché non favorisca Haziran e Poyraz. Intanto i due si sfidano: una notte in una baia isolata, niente tecnologia e in palio un segreto.

Nel frattempo, Poyraz spinge Haziran ad accettare un lavoro altrove; lei scopre che lha chiamata Biricik. Tra minacce di ispezione, camerieri licenziati e un finto video "greco", finalmente l'inaugurazione si può svolgere.

Infine, Haziran parte per Istanbul, Poyraz la ferma al molo, ma finge di averlo fatto per un motivo di lavoro. Lei ricambia la bugia: resta, ma solo per l'hotel.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE