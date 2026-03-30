La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 30 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Sirin in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 30 marzo

Il tentativo di Sirin di farsi salvare da Arif fallisce: i delinquenti con cui si era accordata la picchiano davvero e le rubano i soldi.

Ferita e in lacrime, rientra e racconta a Enver che la colpa è della sorella, perché avrebbe impedito ad Arif di riaccompagnarla.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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