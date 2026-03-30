La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 31 marzo in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit scopre con sorpresa che il suo peggior nemico può contare su Ender come alleata, cosa che porta anche Yildiz a sentirsi tradita da quella che considerava un'amica.
Nel frattempo, Ender tenta in tutti i modi di intimidire Leyla, mentre Yildiz cerca di guadagnarsi consenso comprando regali per i membri dell’associazione, con la speranza di essere eletta presidente.
Infine, Yigit porta Lila a casa sua, ma dopo la notte trascorsa insieme la ragazza decide di chiudere la relazione, convinta che la differenza di classe sociale tra loro sia un ostacolo insormontabile.