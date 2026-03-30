Halit e Sahika in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a sabato 11 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 6 all'11 aprile

Leyla decide di licenziarsi e va da Kaya per comunicarglielo.

Ender presenta Nadir a Yigit e si scopre che i due si erano già incontrati. Ender, insospettita, affronta Nadir.

Per accontentare il figlio Yigit, Ender e Kaya finalmente si sposano. La nuova e improbabile coppia si trasferisce a casa di Kaya insieme alla perfida Sahika. La donna ha in mano le registrazioni delle telefonate di Halit e bussa alla porta del suo ufficio per invitarlo a intervenire.

Yildiz corteggiata sfacciatamente da Nadir, riceve una telefonata dall'uomo che le dice di volerle regalare il quadro di una donna che le somiglia moltissimo.

Emir invita Yildiz a pranzo, ma sparisce lasciando Yildiz da sola. Dopo l'arrivo di Nadir, i due vengono trovati insieme da Halit. Ender tenta di far ricadere ogni colpa su Sahika, ma quest'ultima riesce a salvarsi ancora una volta.

Sahika organizza il finto arresto, poi rivelatosi un rapimento, di Yigit come avvertimento per Ender. Ender, nonostante le minacce ricevute, rivela a Kaya che dietro al rapimento c'è la stessa Sahika.

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