La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 3 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya accompagna Leyla a casa, suscitando la preoccupazione di Sibel, così, quando poco dopo l’uomo telefona a Leyla, è proprio Sibel a rispondere, dicendogli che la ragazza si trova dal fidanzato.
Intanto, Zehra riceve la notizia che il suo libro, appena uscito, è già esaurito e verrà ristampato, mentre per Yildiz arriva finalmente il tanto atteso giorno del parto.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.