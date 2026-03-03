Catalogo
SERIE TV03 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 3 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 3 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 3 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 3 marzo

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Kaya accompagna Leyla a casa, suscitando la preoccupazione di Sibel, così, quando poco dopo l’uomo telefona a Leyla, è proprio Sibel a rispondere, dicendogli che la ragazza si trova dal fidanzato.

Intanto, Zehra riceve la notizia che il suo libro, appena uscito, è già esaurito e verrà ristampato, mentre per Yildiz arriva finalmente il tanto atteso giorno del parto.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

