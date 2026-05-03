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Forbidden Fruit

SERIE TV03 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 3 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 3 maggio e su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 3 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 3 maggio

Eda Ece (Yildiz), Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit
Eda Ece (Yildiz), Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit

Lila è stanca del fatto che la madre vuole avere il controllo sulla sua vita amorosa.

Sahika architetta un piano per esacerbare l'astio di Halit nei confronti di Yildiz: la ragazza sfrutta un messaggio che Yildiz ha inviato per errore a Gul mentre parlava male di lei alle sue spalle.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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