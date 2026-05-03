La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 3 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Lila è stanca del fatto che la madre vuole avere il controllo sulla sua vita amorosa.
Sahika architetta un piano per esacerbare l'astio di Halit nei confronti di Yildiz: la ragazza sfrutta un messaggio che Yildiz ha inviato per errore a Gul mentre parlava male di lei alle sue spalle.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.