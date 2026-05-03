La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 4 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La crisi finanziaria di Halit peggiora, mettendo a rischio la stabilità della famiglia.
Nel frattempo, Leyla, accecata dalla gelosia per l’imminente compleanno di Yildiz, alimenta sempre più il suo desiderio di vendetta.