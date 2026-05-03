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Forbidden Fruit

SERIE TV03 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 4 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 4 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 maggio

La crisi finanziaria di Halit peggiora, mettendo a rischio la stabilità della famiglia.

Nel frattempo, Leyla, accecata dalla gelosia per l’imminente compleanno di Yildiz, alimenta sempre più il suo desiderio di vendetta.

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