Nella nuova puntata di lunedì 4 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin confessa di aver ucciso Sarp.
Enver è sempre più preoccupato per i comportamenti di Sirin, temendo che possa diventare pericolosa.
Sirin confessa ad Arif di aver ucciso Sarp in ospedale. Arif registra di nascosto la confessione e la consegna a Kismet, chiedendole aiuto per incastrarla.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.