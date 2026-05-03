Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV03 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 4 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 4 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Ozge Ozpirincci (Bahar), Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar), Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 4 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin confessa di aver ucciso Sarp.

La forza di una donna 3: cosa succede il 4 maggio

Enver è sempre più preoccupato per i comportamenti di Sirin, temendo che possa diventare pericolosa.

Sirin confessa ad Arif di aver ucciso Sarp in ospedale. Arif registra di nascosto la confessione e la consegna a Kismet, chiedendole aiuto per incastrarla.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video