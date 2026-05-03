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Racconto di una notte

SERIE TV03 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni della puntata del 10 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 10 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Nella nuova puntata di domenica 10 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 10 maggio

Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa è furibondo e non si lascia placare dalle rassicurazioni della sorella Sevde, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet.

Ferman è seccato per il fatto che Mahir si sia aggiudicato la mansarda, una stanza che a lui, a Gulizar e a Kemal è sempre stata preclusa.

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