Nella nuova puntata di domenica 10 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 10 maggio

Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa è furibondo e non si lascia placare dalle rassicurazioni della sorella Sevde, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet.

Ferman è seccato per il fatto che Mahir si sia aggiudicato la mansarda, una stanza che a lui, a Gulizar e a Kemal è sempre stata preclusa.

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