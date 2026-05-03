Nella nuova puntata di domenica 10 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa è furibondo e non si lascia placare dalle rassicurazioni della sorella Sevde, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet.
Ferman è seccato per il fatto che Mahir si sia aggiudicato la mansarda, una stanza che a lui, a Gulizar e a Kemal è sempre stata preclusa.