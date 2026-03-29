La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 29 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender, con un espediente astuto e l’aiuto di Caner, fa sì che Yigit e Lila, ignari, si incontrino a casa sua per confrontarsi sui loro problemi: in quel momento, Yigit confessa tutta la verità. Lila sente il bisogno di confidarsi con suo padre, ma non riesce a trovare il coraggio per farlo.
Nel frattempo, grazie al suo piano, Ender riesce finalmente a riavvicinarsi a Yigit ed Erim.
Infine, Akin, dopo aver ascoltato i racconti di Zehra sulla vita familiare di Halit, decide di proporgli di scrivere un libro.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.