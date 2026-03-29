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Forbidden Fruit

SERIE TV29 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 29 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 29 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 29 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 29 marzo

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender, con un espediente astuto e l’aiuto di Caner, fa sì che Yigit e Lila, ignari, si incontrino a casa sua per confrontarsi sui loro problemi: in quel momento, Yigit confessa tutta la verità. Lila sente il bisogno di confidarsi con suo padre, ma non riesce a trovare il coraggio per farlo.

Nel frattempo, grazie al suo piano, Ender riesce finalmente a riavvicinarsi a Yigit ed Erim.

Infine, Akin, dopo aver ascoltato i racconti di Zehra sulla vita familiare di Halit, decide di proporgli di scrivere un libro.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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