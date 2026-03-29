Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 16 al 22 marzo su Canale 5, Kaya si confronta con Yigit.
Successivamente, Yigit rifiuta di firmare le carte del divorzio e, nel frattempo, Yildiz offre ospitalità a Leyla nella villa per nasconderla dal marito.
Sahika compie la sua vendetta avvelenando Yildiz, Halit, Ender e Aysel, ma il suo piano fallisce. Dopo essere stato salvato, Halit riceve la visita di Nadir.
Infine, Yigit rivela la verità a Lila e Halit comincia le indagini su Nadir.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.