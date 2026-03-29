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La forza di una donna

SERIE TV29 marzo 2026

La forza di una donna 3, il riassunto della settimana dal 23 al 29 marzo

Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
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Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 23 al 29 marzo su Canale 5, Enver accetta che Hatice sia morta.

Nel frattempo, Bahar, Ceyda e Bersan recuperano un pacco per Cem.

Intanto, Kismet indaga sul vero figlio di Emre e Ceyda.

Infine, il padre di Cem nasconde il pacco nel cappotto di Bahar e Sirin escogita un piano per attirare l'attenzione di Arif.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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