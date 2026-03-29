La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda domenica 29 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sirin organizza un altro dei suoi piani diabolici, chiedendo a tre ragazzi di aggredirla in cambio di denaro.
Intanto, Bahar continua a raccontare la sua vita alla signora Fazilet.
Kismet ed Emre incontrano i genitori di Murat.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.