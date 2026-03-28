La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 28 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit, che ha appena scampato la morte, cerca di fare ordine nella sua vita e indaga sul passato del misterioso Nadir.
Nel mentre, Nadir tenta di avvicinarsi a Ender e si offre di riportarla a casa dopo averla incontrata "casualmente" in un ristorante. Usa lo stesso stratagemma con Yildiz, intavolando una discussione con lei in una caffetteria e suggerendole di essere padrona della sua vita, e infine con Yigit ed Emir, soccorrendoli dopo che un'auto li ha quasi investiti.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.