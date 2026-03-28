Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV28 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 28 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 28 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 28 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 28 marzo

Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 3Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit, che ha appena scampato la morte, cerca di fare ordine nella sua vita e indaga sul passato del misterioso Nadir.

Nel mentre, Nadir tenta di avvicinarsi a Ender e si offre di riportarla a casa dopo averla incontrata "casualmente" in un ristorante. Usa lo stesso stratagemma con Yildiz, intavolando una discussione con lei in una caffetteria e suggerendole di essere padrona della sua vita, e infine con Yigit ed Emir, soccorrendoli dopo che un'auto li ha quasi investiti.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video