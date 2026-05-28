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Forbidden Fruit

SERIE TV28 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 28 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 28 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 28 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 28 maggio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Erim, con l'aiuto di suo fratello, confessa a Ender che ha venduto la sua chitarra per aiutare economicamente suo padre.

Nel frattempo, Ender, esce di casa, ma si accorge che la sua auto non parte e accetta il passaggio di Sahika: deve andare a Tuzla e fare una commissione per Kaya.

Lungo il tragitto, un incidente messo in scena da Sahika provoca il ribaltamento del furgone.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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