La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 28 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Erim, con l'aiuto di suo fratello, confessa a Ender che ha venduto la sua chitarra per aiutare economicamente suo padre.
Nel frattempo, Ender, esce di casa, ma si accorge che la sua auto non parte e accetta il passaggio di Sahika: deve andare a Tuzla e fare una commissione per Kaya.
Lungo il tragitto, un incidente messo in scena da Sahika provoca il ribaltamento del furgone.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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