SERIE TV28 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 28 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 28 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 28 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 28 febbraio

Sevval Sam (Ender Tasdemir) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender Tasdemir) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender avverte Yildiz riguardo a Sahika, sospettando che stia tramando per convincere Halit a rinnegare il bambino. Le due decidono, quindi, di unire le forze contro di lei.

Nel frattempo, Leyla si scusa con Kaya e inventa una scusa per giustificare il suo comportamento durante la festa.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

