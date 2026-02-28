La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 28 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender avverte Yildiz riguardo a Sahika, sospettando che stia tramando per convincere Halit a rinnegare il bambino. Le due decidono, quindi, di unire le forze contro di lei.
Nel frattempo, Leyla si scusa con Kaya e inventa una scusa per giustificare il suo comportamento durante la festa.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.