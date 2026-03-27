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Forbidden Fruit

SERIE TV27 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 27 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 27 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 27 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 27 marzo

Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

Durante il ricovero, Halit nota Nadir entrare nella sua stanza.

Quando riferisce l’accaduto al dottor Suat, il medico gli suggerisce che si sia trattato probabilmente di allucinazioni causate dai farmaci assunti per la disintossicazione dall’avvelenamento.

Halit, tuttavia, è convinto che l’uomo visto sia davvero Nadir, il suo vecchio amico intenzionato a vendicarsi: anni prima, infatti, Halit lo aveva tradito denunciandolo alla polizia.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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