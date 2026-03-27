Durante gli ultimi episodi di Segreti di famiglia 3, pubblicati su Mediaset Infinity da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, Cinar viene rilasciato.

La polizia trova Ilgaz e lo porta in ospedale.

Viene disposta la custodia cautelare per Bulent.

Ceylin chiede a Ilgaz di scegliere un luogo in cui trasferirsi.

Efe e Tugce si sposano e, durante il loro matrimonio, Mercan fa un annuncio.

Ilgaz, Ceylin, Mercan, Eren e Yekta lasciano Istanbul.

Nel giardino della loro nuova casa, Ilgaz e Ceylin trovano un cadavere.

Un flashback riporta a quando Ilgaz e Ceylin erano i principali sospettati nel caso Buse. Mentre si nascondono a casa di Iclal, tra Ilgaz e Ceylin nasce un'intesa.

Nel presente, Ceylin, Ilgaz, Mercan, Eren e Yekta tornano a Istanbul.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 97 al 101 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



Tutte le stagioni della serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE