La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 27 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit si confronta con Metin per avere aggiornamenti sulla gara d’appalto e, dalle dichiarazioni dell’avvocato, comincia a nutrire dubbi nei confronti di Kaya.
Yildiz comunica a Halit che dovrà affrontare un parto cesareo.
Kaya accompagna Leyla a una festa, ma la giovane, dopo un incontro inatteso, si allontana in fretta senza attirare l’attenzione.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.