SERIE TV27 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 27 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 27 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 27 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 27 febbraio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Halit si confronta con Metin per avere aggiornamenti sulla gara d’appalto e, dalle dichiarazioni dell’avvocato, comincia a nutrire dubbi nei confronti di Kaya.

Yildiz comunica a Halit che dovrà affrontare un parto cesareo.

Kaya accompagna Leyla a una festa, ma la giovane, dopo un incontro inatteso, si allontana in fretta senza attirare l’attenzione.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

