Tutto è pronto per la prima puntata della nuova edizione di Scherzi a Parte in onda lunedì 2 marzo in prima serata su Canale 5 con l'inedita conduzione di Max Giusti.
Ma chi saranno le prime vittime degli scherzi più divertenti della storia della tv?
Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.
La prima puntata di Scherzi a Parte sarà disponibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Scherzi a Parte è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 1992, con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri. Nel video qui sotto, rivediamo i momenti salienti della prima puntata, che si è aperta con uno scherzo a Giorgio Faletti.