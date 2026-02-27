Ma chi saranno le prime vittime degli scherzi più divertenti della storia della tv?

Tutto è pronto per l a prima puntata della nuova edizione di Scherzi a Parte in onda lunedì 2 marzo in prima serata su Canale 5 con l'inedita conduzione di Max Giusti .

Max Giusti conduce Scherzi a Parte

Scherzi a Parte, chi sono gli ospiti della prima puntata

Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.

La prima puntata di Scherzi a Parte sarà disponibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Scherzi a Parte è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 1992, con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri. Nel video qui sotto, rivediamo i momenti salienti della prima puntata, che si è aperta con uno scherzo a Giorgio Faletti.