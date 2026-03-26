La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 26 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit vuole a tutti i costi che il matrimonio tra Lila e Yigit venga annullato, ma Yigit si rifiuta di firmare l’accordo, mentre Lila, pur dichiarando di non volerlo più vedere, è chiaramente ancora innamorata di lui.
Nel frattempo, Şahika organizza l’incontro con il finanziatore Pierre, che pone come condizione l’acquisizione delle quote di Ender.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.