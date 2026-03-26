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Forbidden Fruit

SERIE TV26 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 26 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 26 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 26 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 26 marzo

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit vuole a tutti i costi che il matrimonio tra Lila e Yigit venga annullato, ma Yigit si rifiuta di firmare l’accordo, mentre Lila, pur dichiarando di non volerlo più vedere, è chiaramente ancora innamorata di lui.

Nel frattempo, Şahika organizza l’incontro con il finanziatore Pierre, che pone come condizione l’acquisizione delle quote di Ender.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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