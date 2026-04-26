La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 26 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo aver ottenuto un grande successo sui social, Yildiz riceve una proposta di lavoro da Selim, il capostruttura della rete.
Caner e Erim convincono Aysel a lasciare nelle loro mani il piccolo Halit Can. I due amici passano del tempo con il bambino per flirtare con le ragazze. Caner ed Erim conoscono Ece e Fulya. Come andrà il loro incontro?
Lila e Yigit organizzano una cena a sorpresa.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.