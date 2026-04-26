Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV26 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 26 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 26 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 26 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 26 aprile

Safak Pekdemir (Zehra Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Buce Buse Kahraman (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Safak Pekdemir (Zehra Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Buce Buse Kahraman (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Dopo aver ottenuto un grande successo sui social, Yildiz riceve una proposta di lavoro da Selim, il capostruttura della rete.

Caner e Erim convincono Aysel a lasciare nelle loro mani il piccolo Halit Can. I due amici passano del tempo con il bambino per flirtare con le ragazze. Caner ed Erim conoscono Ece e Fulya. Come andrà il loro incontro?

Lila e Yigit organizzano una cena a sorpresa.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video