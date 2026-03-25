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Forbidden Fruit

SERIE TV25 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 25 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 25 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 25 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 25 marzo

Baris Kilic (Kaya) e Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3 Baris Kilic (Kaya) e Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3

Mentre Lila accetta di annullare il matrimonio, Yigit si rifiuta di firmare: ama ancora sua moglie e non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei.

Intanto, Kaya si sforza di adattarsi al nuovo contesto: accoglie in casa il figlio ritrovato e cerca di costruire con lui un rapporto confidenziale. L'uomo, prova, inoltre a recuperare il legame con Halit, il quale non può perdonargli di non averlo informato della sua passata relazione con Ender.

Nel frattempo, Yildiz scopre da Emir che Leyla è stata rapita.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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