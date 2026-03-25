La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 25 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mentre Lila accetta di annullare il matrimonio, Yigit si rifiuta di firmare: ama ancora sua moglie e non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei.
Intanto, Kaya si sforza di adattarsi al nuovo contesto: accoglie in casa il figlio ritrovato e cerca di costruire con lui un rapporto confidenziale. L'uomo, prova, inoltre a recuperare il legame con Halit, il quale non può perdonargli di non averlo informato della sua passata relazione con Ender.
Nel frattempo, Yildiz scopre da Emir che Leyla è stata rapita.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.