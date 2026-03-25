La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 26 marzo dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Pierre vuole acquisire le quote di Ender, che rifiuta di cederle.
Intanto, Yildiz riesce a far entrare di nascosto Leyla nella villa, le promette protezione e la sistema nell'alloggio dei domestici per tenerla al sicuro.
Infine, Ender, costretta con la forza a cedere le proprie azioni, affronta a viso aperto sia Halit sia Sahika.