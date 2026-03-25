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Forbidden Fruit

SERIE TV25 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 marzo in prima serata

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 26 marzo in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 26 marzo dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 marzo in prima serata

Pierre vuole acquisire le quote di Ender, che rifiuta di cederle.

Intanto, Yildiz riesce a far entrare di nascosto Leyla nella villa, le promette protezione e la sistema nell'alloggio dei domestici per tenerla al sicuro.

Infine, Ender, costretta con la forza a cedere le proprie azioni, affronta a viso aperto sia Halit sia Sahika.

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