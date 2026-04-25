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Forbidden Fruit

SERIE TV25 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 25 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 25 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 25 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 25 aprile

Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yildiz decide di cercare la propria indipendenza economica e accetta un lavoro come presentatrice del meteo in TV. Per un errore, Yildiz si ritrova a presentare le previsioni del tempo in diretta.

Nonostante la sua totale mancanza di preparazione, la donna riesce a conquistare il pubblico per il modo personale di interpretare le perturbazioni.

Halit è furibondo e considera l'iniziativa di Yildiz un'umiliazione per il nome degli Argun.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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