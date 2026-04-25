La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 25 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz decide di cercare la propria indipendenza economica e accetta un lavoro come presentatrice del meteo in TV. Per un errore, Yildiz si ritrova a presentare le previsioni del tempo in diretta.
Nonostante la sua totale mancanza di preparazione, la donna riesce a conquistare il pubblico per il modo personale di interpretare le perturbazioni.
Halit è furibondo e considera l'iniziativa di Yildiz un'umiliazione per il nome degli Argun.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.