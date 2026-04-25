La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 25 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Contro ogni aspettativa di Fazilet, Raif è felice di addobbare l'albero con Ceyda. Nel mentre, Kismet ripensa al passato con Cem e al dolore per la perdita della figlia.
Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini, per dimostrarle di averli ricevuti da lui. Fazilet prende coscienza del fatto che suo figlio con Ceyda è molto felice.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.