Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV25 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 25 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 25 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 25 aprile

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Contro ogni aspettativa di Fazilet, Raif è felice di addobbare l'albero con Ceyda. Nel mentre, Kismet ripensa al passato con Cem e al dolore per la perdita della figlia.

Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini, per dimostrarle di averli ricevuti da lui. Fazilet prende coscienza del fatto che suo figlio con Ceyda è molto felice.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video