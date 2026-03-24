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Forbidden Fruit

SERIE TV24 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 24 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 24 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 24 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 24 marzo

Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender tenta di riavvicinarsi ai suoi figli, ma si scontra con un netto rifiuto da parte di entrambi: Yigit non le perdona per averlo abbandonato, mentre Erim non riesce a superare le bugie che gli ha raccontato per anni.

Disperata, trova conforto solo in Yildiz che, di buon umore dopo il suo ritorno trionfale nella villa di Halit, è pronta a consolarla.

Nel frattempo, Lila, depressa e delusa da Yigit, accetta la proposta di Halit di far annullare il matrimonio; Yigit, invece, si rifiuta di firmare.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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