La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 24 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender tenta di riavvicinarsi ai suoi figli, ma si scontra con un netto rifiuto da parte di entrambi: Yigit non le perdona per averlo abbandonato, mentre Erim non riesce a superare le bugie che gli ha raccontato per anni.
Disperata, trova conforto solo in Yildiz che, di buon umore dopo il suo ritorno trionfale nella villa di Halit, è pronta a consolarla.
Nel frattempo, Lila, depressa e delusa da Yigit, accetta la proposta di Halit di far annullare il matrimonio; Yigit, invece, si rifiuta di firmare.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.