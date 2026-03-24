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Forbidden Fruit

SERIE TV24 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 25 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 25 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 25 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 25 marzo

Mentre Lila accetta di annullare il matrimonio, Yigit si rifiuta di firmare: ama ancora sua moglie e non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei.

Nel frattempo, Kaya cerca di adattarsi al nuovo contesto.

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