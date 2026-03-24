La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 25 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Lila accetta di annullare il matrimonio, Yigit si rifiuta di firmare: ama ancora sua moglie e non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei.
Nel frattempo, Kaya cerca di adattarsi al nuovo contesto.