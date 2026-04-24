La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 24 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz con una scusa, porta Halit davanti all'abitazione di Nadir, per dimostrargli che Leyla è una spia al soldo del suo rivale.
Leyla, agendo d'anticipo, chiama Halit e riesce a rassicurarlo, facendo apparire Yildiz come una visionaria ossessionata. Si tratta di una trappola orchestrata da Sahika e Nadir per distruggere la fiducia di Halit nei confronti di Yildiz.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.