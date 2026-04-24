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Forbidden Fruit

SERIE TV24 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 24 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 24 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 24 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 24 aprile

Talat Bulut (Halit Argun) e Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) e Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yildiz con una scusa, porta Halit davanti all'abitazione di Nadir, per dimostrargli che Leyla è una spia al soldo del suo rivale.

Leyla, agendo d'anticipo, chiama Halit e riesce a rassicurarlo, facendo apparire Yildiz come una visionaria ossessionata. Si tratta di una trappola orchestrata da Sahika e Nadir per distruggere la fiducia di Halit nei confronti di Yildiz.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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