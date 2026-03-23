La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 23 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit è furioso con Lila per aver sposato Yigit, caccia Sahika di casa per aver fatto scoppiare lo scandalo e ordina a Yildiz di trasferirsi alla villa insieme al bambino.
Nel frattempo Hilmi rapisce Leyla e, quando arriva la polizia, la costringe a restare in silenzio minacciando di uccidere Kaya, lei stessa e poi di togliersi la vita.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.