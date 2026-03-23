Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV23 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 23 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 23 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 23 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 23 marzo

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit è furioso con Lila per aver sposato Yigit, caccia Sahika di casa per aver fatto scoppiare lo scandalo e ordina a Yildiz di trasferirsi alla villa insieme al bambino.

Nel frattempo Hilmi rapisce Leyla e, quando arriva la polizia, la costringe a restare in silenzio minacciando di uccidere Kaya, lei stessa e poi di togliersi la vita.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video