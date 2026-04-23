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Forbidden Fruit

SERIE TV23 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 23 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 23 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 23 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 23 aprile

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Leyla decide di tornare a Smirne, ma, origliando una telefonata, scopre che erano stati Yildiz ed Emir a diffondere le terribili bugie su di lei.

Dopo aver affrontato Yildiz, la ragazza sceglie di restare a Istanbul. Yigit va a trovare Sahika in albergo per vedere come sta, ma lei organizza un piano per ingannarlo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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