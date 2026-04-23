La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 23 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Leyla decide di tornare a Smirne, ma, origliando una telefonata, scopre che erano stati Yildiz ed Emir a diffondere le terribili bugie su di lei.
Dopo aver affrontato Yildiz, la ragazza sceglie di restare a Istanbul. Yigit va a trovare Sahika in albergo per vedere come sta, ma lei organizza un piano per ingannarlo.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.