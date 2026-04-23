Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV23 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 24 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 24 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Sevval Sam (Ender Ekinci) e Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Sevval Sam (Ender Ekinci) e Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 24 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 24 aprile

Yildiz riesce a portare Halit davanti all'abitazione di Nadir, per dimostrargli che Leyla è una spia al soldo del suo rivale.

Leyla però, agendo d'anticipo, chiama Halit lo rassicura, facendo apparire Yildiz come una visionaria ossessionata.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video