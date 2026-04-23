La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 24 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz riesce a portare Halit davanti all'abitazione di Nadir, per dimostrargli che Leyla è una spia al soldo del suo rivale.
Leyla però, agendo d'anticipo, chiama Halit lo rassicura, facendo apparire Yildiz come una visionaria ossessionata.