La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 22 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Şahika organizza un party a sorpresa per celebrare il suo fidanzamento con Halit, senza che lui ne sappia nulla. Durante la serata, però, Ender arriva all’improvviso e rivela a Şahika che Halit non ha più intenzione di divorziare da Yildiz.

Furiosa, Şahika si vendica svelando davanti a tutti un segreto sconvolgente: Yigit è in realtà il figlio di Ender e Kaya. Racconta anche che Ender lo ha abbandonato subito dopo la nascita e che, ignaro della verità, Yiğit ha persino sposato Lila.

La rivelazione provoca il caos. Kaya si infuria con Ender perché non gli aveva mai detto di avere un figlio. Alla fine, Kaya e Yiğit decidono di andare a vivere insieme.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.