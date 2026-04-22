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Forbidden Fruit

SERIE TV22 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 22 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 22 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 22 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 22 aprile

Enis Arikan (Self) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3
Enis Arikan (Self) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia a vivere negli Stati Uniti.

Successivamente, Yigit esce con Akin e, in un locale, incontra Sahika, la quale finge di essere ubriaca per attirare la sua attenzione. Una volta appreso l'accaduto, Kaya invita il figlio a indagare sul comportamento della sorella.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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