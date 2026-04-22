La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 22 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia a vivere negli Stati Uniti.
Successivamente, Yigit esce con Akin e, in un locale, incontra Sahika, la quale finge di essere ubriaca per attirare la sua attenzione. Una volta appreso l'accaduto, Kaya invita il figlio a indagare sul comportamento della sorella.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.