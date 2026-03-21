La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 21 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika convince Zehra ad aiutarla a organizzare una festa per celebrare il suo fidanzamento ufficiale con Halit, ma quando la notizia giunge a Yildiz, la tensione aumenta, spingendo Ender a intervenire per impedire a Sahika di ottenere il completo controllo della situazione.
Nel frattempo, Kaya assiste Leyla a sfuggire dal suo ex marito, occupandosi di tutti gli aspetti legali e logistici necessari per garantirle protezione.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.