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Forbidden Fruit

SERIE TV21 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 21 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 21 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 21 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 21 marzo

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3

Sahika convince Zehra ad aiutarla a organizzare una festa per celebrare il suo fidanzamento ufficiale con Halit, ma quando la notizia giunge a Yildiz, la tensione aumenta, spingendo Ender a intervenire per impedire a Sahika di ottenere il completo controllo della situazione.

Nel frattempo, Kaya assiste Leyla a sfuggire dal suo ex marito, occupandosi di tutti gli aspetti legali e logistici necessari per garantirle protezione.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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