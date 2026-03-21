La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 21 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Raif in una scena de La forza di una donna 3

La morte di Hatice continua a straziare Enver, che non smette di vederla e di parlare con lei. Questo fatto colpisce molto Nisan che, avendo visto il nonno intento a parlare con la defunta nonna, si spaventa e ne parla con Bahar. Messo alle strette dalla figlia su questo argomento, Enver ammette questa sua debolezza ma rassicura Bahar che invece teme che il padre stia perdendo il senno.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE