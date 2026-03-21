Addio a Nicholas Brendon . L'attore è scomparso all'età di 54 anni. "È morto nel sonno per cause naturali”, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato, aggiungendo: "Non è un segreto che Nicholas abbia avuto difficoltà in passato, stava seguendo una terapia farmacologica e un percorso di trattamento per gestire la sua diagnosi ed era ottimista riguardo al futuro al momento della sua morte".

Cast di Buffy l'ammazzavampiri (foto Getty)

Sui social è arrivato il ricordo di Sarah Michelle Gellar, che ha lavorato con Nicholas Brendon nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri, in cui l'attore interpretava Xander Harris. L'attrice, 48 anni, ha voluto ricordare il collega proprio con una citazione del suo personaggio. "Non sapranno mai quanto sia duro essere quello che non viene scelto. Vivere così vicino ai riflettori e non entrarci mai. Ma io lo so. Vedo più di quanto chiunque immagini, perché nessuno sta guardando me". "Ti ho visto, Nicky. So che sei in pace, su quella grande sedia a dondolo nel cielo", ha aggiunto Sarah Michelle Gellar, pubblicando uno scatto con l'attore.