La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 21 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender, con l'aiuto di Emir e Caner, fa in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto della presunta ragazza in reggiseno.
Ender, fingendosi arrabbiata, mette Leyla alla berlina davanti a tutti; la ragazza sospetta che si tratti di un piano per incastrarla. Ne parla con Kaya e Halit, che finiscono per crederle.
Nel frattempo, Erim presenta alla famiglia la sua nuova fidanzata, Melisa, che non è esattamente come tutti si aspettavano.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.