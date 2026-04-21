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Forbidden Fruit

SERIE TV21 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 21 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 21 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 21 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 21 aprile

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Ender, con l'aiuto di Emir e Caner, fa in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto della presunta ragazza in reggiseno.

Ender, fingendosi arrabbiata, mette Leyla alla berlina davanti a tutti; la ragazza sospetta che si tratti di un piano per incastrarla. Ne parla con Kaya e Halit, che finiscono per crederle.

Nel frattempo, Erim presenta alla famiglia la sua nuova fidanzata, Melisa, che non è esattamente come tutti si aspettavano.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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