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Forbidden Fruit

SERIE TV20 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 20 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 20 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 20 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 20 marzo

Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2

Akin fa credere a Zehra di avere un grande seguito sul suo canale online e cerca di convincerla a pubblicare più video insieme a Yildiz.

Nel frattempo Ender, con l’aiuto di Caner e Asuman, tenta in tutti i modi di spingere Yildiz di nuovo tra le braccia di Halit. Grazie a un astuto stratagemma di Ender, Halit compie un gesto inaspettato: restituisce a Yildiz tutti i suoi gioielli.

Intanto Lila e Yigit si sposano in gran segreto, ma il mattino seguente lui la abbandona con freddezza e crudeltà, proprio come Sahika gli aveva imposto di fare.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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