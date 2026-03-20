La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 20 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Akin fa credere a Zehra di avere un grande seguito sul suo canale online e cerca di convincerla a pubblicare più video insieme a Yildiz.
Nel frattempo Ender, con l’aiuto di Caner e Asuman, tenta in tutti i modi di spingere Yildiz di nuovo tra le braccia di Halit. Grazie a un astuto stratagemma di Ender, Halit compie un gesto inaspettato: restituisce a Yildiz tutti i suoi gioielli.
Intanto Lila e Yigit si sposano in gran segreto, ma il mattino seguente lui la abbandona con freddezza e crudeltà, proprio come Sahika gli aveva imposto di fare.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.