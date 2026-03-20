Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Bruce Willis, affetto da alcuni anni da una demenza frontotemporale, ha ricevuto delle dediche piene d'amore dalla moglie Emma Heming e dall'ex moglie Demi Moore.

Demi Moore ha condiviso sul suo profilo Instagram due scatti dove vediamo l'attore insieme alla piccola nipotina Louetta. "Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Buon compleanno, scrive Moore nella didascalia del post. Durante la loro storia d'amore, Demi Moore e Bruce Willis hanno avute tre figlie: Umer, Scout e Talullah.

Anche l'attuale moglie di Willis, Emma Heming, ha pubblicato sui social una foto dell'attore in riva al more con un dolce dedica: "Oggi festeggiamo il compleanno di Bruce".

Nel dicembre 2025, proprio Emma Heming aveva condiviso una riflessione sulle festività natalizie e la malattia di Bruce Willis: "Le feste hanno il potere di metterci davanti a uno specchio, riflettendo chi siamo stati, chi siamo e ciò che avevamo immaginato che sarebbero state. Quando ti prendi cura di una persona con demenza, quel riflesso può risultare particolarmente intenso. Tradizioni che un tempo sembravano quasi naturali ora richiedono pianificazione, molta pianificazione. Momenti che una volta portavano una gioia semplice possono arrivare intrecciati a una rete di dolore. Lo so perché lo sto vivendo".