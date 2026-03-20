Chuck Norris, credito foto ANSA

A dare l'annuncio della dipartita la famiglia dell'artista, che sui social ha diffuso una nota ufficiale . "È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - si legge nella didascalia del post pubblicato sul profilo Instagram dell'attore - Pur desiderando mantenere riservate le circostanze , vi assicuriamo che era circondato dalla sua famiglia e se n'è andato in pace".

"Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia - continua la nota ufficiale - Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile in tante vite. Sebbene i nostri cuori siano spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L'amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato tantissimo per lui, e la nostra famiglia ne è sinceramente grata. Per lui, voi non eravate solo fan, eravate suoi amici".

La pubblicazione Instagram diffusa dalla famiglia di Chuck Norris si conclude con queste parole: "Sappiamo che molti di voi avevano saputo del suo recente ricovero in ospedale e vi siamo sinceramente grati per le preghiere e il sostegno che gli avete inviato. Mentre piangiamo questa perdita, chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento. Grazie per averlo amato insieme a noi".

Chi era Chuck Norris, l'attore di Walker Texas Ranger

Nato il 10 marzo 1940, Chuck Norris cresce in una famiglia di origini cherokee (nativi americani) e irlandesi. Dopo un'infanzia non facile, una volta conseguito il diploma di scuola superiore, si arruola come poliziotto nella United States Air Force. Viene trasferito in Corea del Sud dove inizia a praticare le arti marziali, in particolare il Tangsudo.



Una volta tornato nel Stati Uniti e congedato, Chuck Norris fonda diverse scuole di arti marziali e tra gli anni '60 e '70 esordisce nel cinema e nella tv. Il 1993 è l'anno in cui inizia a recitare nella serie cult che lo avrebbe reso famosissimo in tutto il mondo: Walker Texas Ranger. Nella serie tv trasmessa in Italia da Mediaset, Chuck Norris recita in quasi 200 episodi, dal 1993 al 2001.