Addio a Chuck Norris. L'attore, diventato noto anche in Italia grazie al ruolo di protagonista nella serie cult Walker Texas Ranger, è scomparso giovedì 19 marzo all'età di 86 anni.
A dare l'annuncio della dipartita la famiglia dell'artista, che sui social ha diffuso una nota ufficiale. "È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris - si legge nella didascalia del post pubblicato sul profilo Instagram dell'attore - Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi assicuriamo che era circondato dalla sua famiglia e se n'è andato in pace".
"Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia - continua la nota ufficiale - Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile in tante vite. Sebbene i nostri cuori siano spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L'amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato tantissimo per lui, e la nostra famiglia ne è sinceramente grata. Per lui, voi non eravate solo fan, eravate suoi amici".
La pubblicazione Instagram diffusa dalla famiglia di Chuck Norris si conclude con queste parole: "Sappiamo che molti di voi avevano saputo del suo recente ricovero in ospedale e vi siamo sinceramente grati per le preghiere e il sostegno che gli avete inviato. Mentre piangiamo questa perdita, chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento. Grazie per averlo amato insieme a noi".
Nato il 10 marzo 1940, Chuck Norris cresce in una famiglia di origini cherokee (nativi americani) e irlandesi. Dopo un'infanzia non facile, una volta conseguito il diploma di scuola superiore, si arruola come poliziotto nella United States Air Force. Viene trasferito in Corea del Sud dove inizia a praticare le arti marziali, in particolare il Tangsudo.
Una volta tornato nel Stati Uniti e congedato, Chuck Norris fonda diverse scuole di arti marziali e tra gli anni '60 e '70 esordisce nel cinema e nella tv. Il 1993 è l'anno in cui inizia a recitare nella serie cult che lo avrebbe reso famosissimo in tutto il mondo: Walker Texas Ranger. Nella serie tv trasmessa in Italia da Mediaset, Chuck Norris recita in quasi 200 episodi, dal 1993 al 2001.