La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 20 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ender prova a far capire a Erim come stanno davvero le cose, ma il loro confronto non va a buon fine.
A quel punto la donna affida a Yildiz il compito di far prelevare un campione di sangue al ragazzo, per verificare se Sahika e Yigit lo stiano drogando.
Il piano di Ender fallisce quando Halit e Sahika rientrano prima del previsto e scoprono ogni cosa.
