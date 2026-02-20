Catalogo
SERIE TV20 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 20 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 20 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 20 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 20 febbraio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender prova a far capire a Erim come stanno davvero le cose, ma il loro confronto non va a buon fine.

A quel punto la donna affida a Yildiz il compito di far prelevare un campione di sangue al ragazzo, per verificare se Sahika e Yigit lo stiano drogando.

Il piano di Ender fallisce quando Halit e Sahika rientrano prima del previsto e scoprono ogni cosa.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

