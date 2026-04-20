La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 20 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz è convinta che Leyla stia cercando di sedurre suo marito Halit e si rivolge a Ender.
Ender decide di aiutarla ad elaborare un piano per allontanare la ragazza, vuole, però, che Yildiz ricambi il favore facendo tutto quello che le chiederà al momento del bisogno.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.