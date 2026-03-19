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Forbidden Fruit

SERIE TV19 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 19 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 19 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 19 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 19 marzo

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden FruitSevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

Le tensioni esplodono dopo lo scandalo mediatico che coinvolge Yildiz, mentre Ender cerca di mantenere il controllo della situazione familiare.

Sahika continua a muovere le sue pedine nell'ombra.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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