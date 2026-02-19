La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 19 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz comincia a credere che Sahika e Yigit stiano somministrando di nascosto qualcosa a Erim e ne parla con Caner ed Ender per mettere a punto un piano al fine di scoprire la verità.
Intanto, Caner si scusa con Kaya per avergli tenuto nascosto che Ender fosse ancora viva, mentre Sahika prosegue nel suo intento di manipolare Erim contro la madre.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.