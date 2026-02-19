Famiglia nel bosco, una mamma che è stata nella casa famiglia: "Lì i bambini diventano più aggressivi"

"Noi mamme a casa riusciamo a gestirli, là dentro i bambini diventano più aggressivi", dice la donna all'inviata della trasmissione. La mamma che ha vissuto nella struttura di Vasto dove si trovano i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion spiega alcune dinamiche della casa famiglia: "Durante la notte di solito le madri dormono sopra e i ragazzini dormono sotto e se piangono si devono arrangiare i ragazzini stessi, da sopra le mamme non possono scendere sotto. Tu mamma stai sopra e il bambino sta sotto: piange, lo senti, vorresti andarlo a consolare. I bambini certamente spaventati da un ambiente nuovo, sono spaventati dal fatto che non hanno la madre, spaventati dal fatto che si svegliano anche durante un incubo e non si trovano la mamma vicino. Questa è la parte più dolorosa. È crudele tenere le madri separate dai figli, è la cosa più crudele ".

Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco . Tra le ultime notizie trattate nella trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, la testimonianza di una mamma che ha vissuto nella casa famiglia di Vasto dove attualmente si trovano Catherine Birmingham e i suoi tre bambini.

Sempre a Dentro la notizia, aveva parlato anche l'ex direttrice della casa famiglia di Vasto che ospita i tre bambini difendendo la struttura: "È veramente anche molto grave tutto quello che sta accadendo perché è una realtà virtuosa, ce ne fossero realtà così. Se chiudessero le case di accoglienza per i minori fuori famiglia ci sarebbe un grave problema di tutela delle persone fragili".

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco riguarda Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che vivevano con i tre figli in un casolare rurale a Palmoli. Il 20 novembre 2025, il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'allontanamento dei bambini e il loro trasferimento nella casa famiglia di Vasto insieme alla madre.

