Famiglia nel bosco, una mamma che è stata nella casa famiglia: "Lì i bambini diventano più aggressivi"

Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco. Tra le ultime notizie trattate nella trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, la testimonianza di una mamma che ha vissuto nella casa famiglia di Vasto dove attualmente si trovano Catherine Birmingham e i suoi tre bambini.
"Noi mamme a casa riusciamo a gestirli, là dentro i bambini diventano più aggressivi", dice la donna all'inviata della trasmissione. La mamma che ha vissuto nella struttura di Vasto dove si trovano i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion spiega alcune dinamiche della casa famiglia: "Durante la notte di solito le madri dormono sopra e i ragazzini dormono sotto e se piangono si devono arrangiare i ragazzini stessi, da sopra le mamme non possono scendere sotto. Tu mamma stai sopra e il bambino sta sotto: piange, lo senti, vorresti andarlo a consolare. I bambini certamente spaventati da un ambiente nuovo, sono spaventati dal fatto che non hanno la madre, spaventati dal fatto che si svegliano anche durante un incubo e non si trovano la mamma vicino. Questa è la parte più dolorosa. È crudele tenere le madri separate dai figli, è la cosa più crudele".
Sempre a Dentro la notizia, aveva parlato anche l'ex direttrice della casa famiglia di Vasto che ospita i tre bambini difendendo la struttura: "È veramente anche molto grave tutto quello che sta accadendo perché è una realtà virtuosa, ce ne fossero realtà così. Se chiudessero le case di accoglienza per i minori fuori famiglia ci sarebbe un grave problema di tutela delle persone fragili".
La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco riguarda Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che vivevano con i tre figli in un casolare rurale a Palmoli. Il 20 novembre 2025, il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'allontanamento dei bambini e il loro trasferimento nella casa famiglia di Vasto insieme alla madre.