Famiglia nel bosco, l'ex direttrice: "Parlare di segregazione è follia"

L'ex direttrice della casa famiglia di Vasto che ospita i tre bambini della famiglia nel bosco parla in esclusiva a Dentro la notizia e respinge le accuse di segregazione e controllo rivolte alla struttura.

La donna spiega: "I bambini sono bambini che stanno vivendo un momento complicato, come tutti i bambini che vivono questo tipo di realtà".

L'ex direttrice difende la casa famiglia: "È veramente anche molto grave tutto quello che sta accadendo perché è una realtà virtuosa, ce ne fossero realtà così. Se chiudessero le case di accoglienza per i minori fuori famiglia ci sarebbe un grave problema di tutela delle persone fragili".

Sulla porta che sarebbe stata chiusa per impedire a Catherine di raggiungere i figli durante la notte, l'ex direttrice chiarisce: "Questa porta è una porta tranquillissima, porta che chiude un pianerottolo che sale agli altri piani. Dalla parte dei minori è stata chiusa perché c'era questo via vai che non era possibile per tutelare l'incolumità dei minori, ma alla signora non è mai stato impedito di scendere e quindi il problema non c'è affatto".

La donna respinge le accuse: "Parlare come si sta parlando di prigione, di segregazione, veramente siamo alla follia quando si va a colpire una realtà di questo tipo in cui veramente c'è gente seria che lavora, è veramente triste vedere tutto questo".